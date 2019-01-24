باسم الشامسي: نعدكم بـ«صقور» تحلّق عالياً

المصدر: دبي-علي شدهان

أبدى باسم الشامسي مدير فريق الإمارات الأول لكرة القدم، ارتياحه الكبير لمستوى تحضيرات فريقه للدور الثاني لدوري الخليج العربي بلقاء مضيفه العين 5 المقبل، واعداً أبناء النادي بصقور مختلفة تجيد التحليق عالياً في سماء البطولة التي أنهى «الأخضر» دورها الأول محتلاً المركز 13 ما قبل الأخير، برصيد 9 نقاط فقط، ما جعل جماهيره يضعون أيديهم على قلوبهم من مستقبل «الصقور» في البطولة.

صورة مختلفة

وأوضح الشامسي «ما أستطيع الوعد به وبثقة، هو أن «الصقور» في الدور الثاني سيحلقون عالياً في سماء الدوري، وسيظهر فريقنا بصورة مختلفة جداً عن صورته غير المقنعة في الدور الأول، خصوصاً ما يتعلق بالنتائج، ومركزه، ورصيده من النقاط والذي لا يتوافق مع طموحات أبناء نادي الإمارات أبداً».

سر الثقة

وعن سر ثقته ، وإطلاقه الوعد، قال: ثقتي نابعة من حجم الجهود التي قام بها أبناء النادي خلال فترة توقف دوري الخليج العربي ، خصوصاً ما يتعلق بالتعاقد مع الثلاثي الأجنبي الجديد، التونسي صابر خليفة، والبرازيليين كايو وسيلفا، إضافة إلى استقدام التونسي عبدالحميد النمري باعتباره من مواليد الدولة، وبانتظار اكتمال القناعة الفنية بمستواه لتسجيله في كشوفات الصقور رسمياً، وغيرها من الخطوات الحثيثة، التي تستهدف دعم وتعزيز صفوف «الصقور».

الثلاثي الأجنبي

واعتبر الشامسي الثلاثي الأجنبي الجديد، إضافة نوعية لتشكيلة «الصقور» في الدور الثاني، مبدياً ارتياحه للمستوى الذي ظهر عليه الأجانب الثلاثة سواء في التدريبات أو خلال المباراة الودية التي خاضها الصقور 19 الجاري أمام غوانزو الصيني المتخم بالنجوم، والذي يقوده النجم الإيطالي الشهير كانافارو مدرباً، والتي انتهت بفوز فريق الإمارات بهدف بإمضاء محترفه الفرنسي شيخ دياباتي.

تعاقد

وعن التعاقد مع لاعبين محليين، خصوصاً في الشق الدفاعي، قال: جهود أبناء النادي متواصلة للبحث عن اثنين من اللاعبين في قلب الدفاع والجهة اليسرى، رغم المعاناة الكبيرة نتيجة عدم وجود «فائض» في أنديتنا في هذين المركزين الحساسين في تشكيلة أي فريق، حيث يُعتبر المدافعون بصورة عامة، عملة نادرة في الدولة عموماً من الصعب جداً أن يفرط أي ناد بها لمصلحة ناد آخر.

مباراة العروبة

وأشار الشامسي إلى خوض فريق الإمارات مباراتين وديتين أخيرتين على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة، الأولى اليوم أمام العروبة، والثانية مع عجمان 28 الجاري، مشدداً على أن التدريبات سوف تتواصل حتى موعد لقاء العين 5 المقبل في انطلاقة الدور الثاني للدوري.

شكر

قدم باسم الشامسي الشكر إلى الثلاثي الأجنبي الذي انتهت علاقته بنادي الإمارات، الإيفواري بكاري كونيه، والغيني أبوبكر سيلا، والأسترالي بيرني، متمنياً النجاح لهم في مسيرتهم القادمة لافتاً إلى أن الثلاثي حاول تقديم ما لديهم لمصلحة الفريق، لكنهم لم يوفقوا، ما دفع نادي الإمارات إلى البحث عن بدلاء لدعم الصقور في مشواره بالدور الثاني.