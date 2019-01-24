خورفكان يضم اليمني عادل جمال ويلاقي الفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

ضم نادي خورفكان المهاجم اليمني عادل جمال «25 عاماً» من المقيمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أحد الأندية البرتغالية وسيشارك اللاعب مع خورفكان في مباراته الودية أمام الفجيرة اليوم على ملعب الأخير، وكان خورفكان كسب مباراته الودية أمام العين فيما خسرالفجيرة أمام دبا الحصن.

ورحب عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان باللاعب اليمني الذي سبق وأن خاض تجربة ضمن مراحل نادي العين السنية فضلاً عن انتقاله للعب في الدوري البرتغالي عدة مواسم وظهوره بمستوى لافت، مشيراً إلى الاستفادة من قرار مشاركة الفئات الأربع بحكم إقامة اللاعب في الدولة متمنياً له التوفيق.