شباب الأهلي والبطائح يقتربان من «بلاي أوف» الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اقترب فريقا شباب الأهلي والبطائح من التأهل إلى مرحلة «بلاي أوف»، بعد وصولهما إلى 27 نقطة في سباق أندية دوري كرة الصالات لبلوغ هذه المرحلة، وفاز شباب الأهلي فوزاً مهماً على ضيفه اتحاد كلباء 7-5، وتبادلا التسجيل، حيث سجل لشباب الأهلي حسين مال الله «هاتريك»، ووليد بشر وراشد عبيد وعبدالله الخمري، ولكلباء خالد مسعود وأحمد عبدالله.

وفاز البطائح على ضيفه خورفكان 2 - 1 وسجل للفائز عبدالمولى إكنتار وأحمد سيف وللخاسر شادي قنديل.

من ناحية أخرى، بعثت لجنة كرة الصالات تعميماً إلى الأندية لحضور قرعة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 4 فبراير المقبل في نادي الشارقة للشطرنج، كما تم تعميم برمجة البلاي أوف على الأندية.