«أبوظبي الرياضي» يفوز ببطولة الأكاديميات تحت 14 سنة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجّت أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم بكأس البطولة الأولى لكرة القدم تحت 14 سنة، التي نظمتها أكاديمية الوحدة بالتعاون مع نادي أبوظبي، وجاء فريق الأكاديمية الإسبانية ثانياً، وأكاديمية الوحدة ثالثاً.

ونال فريق أكاديمية سبورت جائزة الفريق المثالي، وأنس أسامة «الأكاديمية الإسبانية» جائزة أفضل لاعب، ومارتيني «أكاديمية نادي أبوظبي» جائزة الهداف برصيد 23 هدفاً، وتوّج عبد الله القحطاني «أكاديمية أجيال» بجائزة أفضل حارس، وفهد أنور «أكاديمية الظفرة» بجائزة أفضل مدافع.

شهد التتويج عادل السويدي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، وعبد الرحمن الجمال عضو اللجنة الفنية، وبولوفينك المدير الفني لمدارس الكرة بأكاديمية نادي الوحدة، وخميس المزروعي مشرف اللكرة بنادي الظفرة.