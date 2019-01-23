شباب الأهلي يبحث عن ودية ثالثة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تبحث إدارة فريق شباب الأهلي لكرة القدم عن مباراة ودية ثالثة، بناءً على طلب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب الفريق في إطار الاستعدادات للقاء الجزيرة 4 فبراير المقبل، ضمن الجولة 14 لدوري الخليج العربي وخاض الفريق مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية، لظروف استضافة الإمارات كأس آسيا لكرة القدم، وحرص المدرب على منح جميع اللاعبين، فرصة اللعب.

وفاز شباب الأهلي أول من أمس على دبا الفجيرة 3 - 2 باستاد مكتوم، وسجل الثلاثية كل من سالمين خميس هدفين، ولوفانور وسبق للفريق الخسارة، 1-2 أمام الإمارات الأسبوع الماضي، تتواصل تدريبات شباب الأهلي بشكل يومي ضمن المعسكر الداخلي الحالي على ملعب استاد مكتوم بنادي شباب الأهلي فرع الممزر، وسط معنويات عالية من اللاعبين.