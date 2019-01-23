صالح إسماعيل: العيون على «السماوي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد صالح إسماعيل، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، أن «عين الأندية» ستكون على بني ياس في النصف الثاني من الموسم لأنه أصبح معروفاً بالنسبة إليهم ولفت الأنظار بالمستوى الجيد الذي قدمه في الدور الأول من الدوري لينال 18 نقطة وضعته في ترتيب جيد، ذاكراً أن نجاحات «السماوي» السابقة ستجعل المنافسين يركزون عليه بشكل أكبر من أجل تحقيق الفوز عليه، ما يؤكد أن الفريق مُقدم على مهام صعبة، لكنه قادر على تجاوزها ومواصلة مسيرة تألقه وحصده للنقاط.

وأضاف: «ما قدمه «السماوي» في الموسم الحالي يفرض عليه المزيد من الاجتهاد لمواصلة تألقه وتقديم مباريات جيدة وحصد المزيد من النقاط حتى يؤمن موقفه بالكامل في المنافسة، ومن ينظر إلى ترتيب بني ياس يرى أنه لا توجد مشكلة لكن إذا نظرنا إلى عدد النقاط سنجد أنه موقفه غير آمن لأن النقاط متقاربة بين الأندية، وحال خسر مباراة أو مباراتين، فإنه سيتراجع في جدول الترتيب، لذلك الحذر واجب مع مضاعفة الجهد حتى يواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويصل إلى الترتيب الذي يرضي جماهيره».

تطور

وذكر صالح إسماعيل أن فريقه مطالب بمواصلة الأداء الجيد مع تقديم مستوى أفضل يؤكد تطوره وتقدمه، مؤكداً ثقته بالجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف ولاعبي الفريق، وقال: «وفقنا في التعاقد مع مدرب جيد نجح في وضع بصمته في الفريق بمساعدة مجموعة جيدة من العناصر التي يضمها كشف الفريق، وكرونوسلاف قادر على تطوير الأداء لأنه أصبح على معرفة تامة بفريقه وعرف أيضاً المنافسين وطبيعة الدوري، وبالتالي يمتلك المقدرة على مواصلة العمل الجيد الذي قدمه سابقاً وحالياً المدرب مع اللاعبين مجتهدون في فترة توقف الدوري ولديهم رغبة كبيرة في تقديم الأفضل دائماً».

مجموعة جيدة

وعن رغبة كرونوسلاف في إضافة عناصر جديدة قال: «المدرب رأيه واضح بأنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين يريد أن يحافظ عليها، وإذا وجدنا لاعباً أفضل في مركز صانع الألعاب يمكن التعاقد معه».