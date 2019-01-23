عجمان يختتم معسكره بمواجهة النصر الكويتي

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان ظهر اليوم تجاربه الإعدادية في معسكره بمدينة 6 أكتوبر المصرية بمواجهة ثالثة أمام فريق النصر الكويتي، وتعود البعثة في اليوم التالي للدولة استعداداً للدخول في برنامج إعداد أخير للدور الثاني لدوري الخليج العربي الذي يستهله عجمان بمواجهة ضيفه النصر يوم الرابع من فبراير المقبل.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب أيمن الرمادي على الاستفادة من فترة المعسكر في مصر بأكبر قدر ممكن، لدرجة أن وقت الراحة للسياحة والتسوق لم يمتد غير نصف يوم فقط، وجاء في اليوم التالي للتجربة الأولى أمام الاتحاد السكندري حيث توزعت البعثة إلى وجهتين، مجموعة ذهبت لزيارة الإهرامات والمجموعة الثانية إلى «مول مصر».

إعداد مثالي

واعتبر الجهاز الفني فترة المعسكر التي تمتد 9 أيام مميزة من الناحيتين الفنية والمعنوية، حيث خاض الفريق 3 تجارب قوية خلال 6 أيام فقط، بدأها الجمعة الماضي بمواجهة الاتحاد السكندري ثم يوم الاثنين أمام وادي دجلة وكلاهما من فرق الدوري المصري القوية ويختتمها اليوم بلقاء النصر الكويتي.

وزيادة على التجارب الثلاث، استمر الفريق في تدريباته بواقع حصتين كل يوم، منحت المباريات الودية، الفرصة للمدرب أيمن الرمادي لإشراك أكبر عدد من اللاعبين بواقع تشكيلتين في المباراة الواحدة كما حدث أمام الاتحاد ووادي دجلة، واطمأن المدرب لجاهزية جميع اللاعبين بمن فيهم العائد من الإصابة راشد مال الله، ويتوقع عودة حسن زهران للمشاركة في جزء من مباراة اليوم أو على أكثر تقدير في التجربة الأخيرة التي يجريها عجمان في الدولة بعد عودته من مصر.

نجاح

وعبر المدير الفني للفريق أيمن الرمادي عن سعادته بنجاح المعسكر وفقاً للبرنامج المعد مسبقاً، ووصفه بالمعسكر المميز، مرجعاً ذلك إلى المتابعة الدقيقة من إدارة النادي والتزام اللاعبين والدور الذي قام به الجهازان الفني والإداري، وقال الرمادي في تصريحات لـ«البيان الرياضي» من مقر المعسكر في مدينة 6 أكتوبر: بدأنا المعسكر فعلياً 17 الجاري كانت التدريبات على فترتين صباحية وظهراً لبرودة الطقس، ولعبنا أول مباراة مع الاتحاد السكندري في اليوم الثالث ورغم تأثر أداء اللاعبين بأرضية الملعب، إلا أن الفريق قدم مستوى جيداً رغم خسارته صفر-2.

وأضاف: في التجربة الثانية مع وادي دجلة واجهنا منافساً قوياً خاض المباراة بكامل لاعبيه وهو يستعد لمواجهة الأهلي في الدوري المصري بعد أقل من أسبوع، وقدم «البرتقالي» مباراة أكثر من جيدة وكسبها 3-1.

وأضاف: رغم وجود 3 مباريات خلال برنامجنا القصير إلا أن الفريق ظل يتدرب بشكل مكثف مرتين يومياً، وساعدنا في تنفيذ البرنامج التزام وانضباط اللاعبين داخل وخارج الملعب والمتابعة الجيدة من الجهاز الإداري.

هدوء

أكد أيمن الرمادي أن اختيار مكان المعسكر في مدينة 6 أكتوبر كان أكثر من مناسب كونها مدينة هادئة تبعد قليلاً عن القاهرة، وساهم ذلك في توفر القدر الكافي من الراحة للاعبين وجميع أفراد البعثة الذين استمتعوا بالمعسكر بدون ملل، والتزم الجميع بقضاء فترة نصف يوم فقط للخروج من المعسكر من أجل السياحة والتسوق.