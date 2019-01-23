«الزعيم» يعود إلى استاد خليفة بن زايد

المصدر: العين - طلحة عبدالله

عاد فريق نادي العين لتحضيراته الميدانية على ملعبه باستاد خليفة بن زايد، مساء أمس، بعد غياب استمر لفترة بسبب انشغال الملعب بمباريات نهائيات أمم آسيا «الإمارات 2019»، حيث أقيمت آخر مباراة عليه أول من أمس بين منتخبي أستراليا وأوزبكستان، وكان «الزعيم» أنهى معسكراً تحضيرياً استمر لمدة أسبوع بخورفكان لعب خلاله مباراة ودية واحدة أمام خورفكان وخسرها بهدف .

وسيكمل الفريق تحضيراته للاستحقاقات المقبلة على ملعبه استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام فريق الإمارات، والمقررة في الخامس من فبراير المقبل باستاد هزاع بن زايد في انطلاقة الدور الثاني لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويدافع العين عن لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي، ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث ، برصيد 28 نقطة وبفارق الأهداف عن الجزيرة الذي يحتل المركز الثاني متساوياً معه بنفس الرصيد، ويعتبر لقب الدوري هدفاً أساسياً لـ«الزعيم» محلياً فيما تعد بطولة دوري أبطال آسيا هدفاً استراتيجياً له على المستوى الخارجي .

تنتظر جماهير النادي أخباراً سعيدة فيما يتعلق بدعم الفريق بعناصر جديدة من اللاعبين، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خصوصاً بعد رحيل المصري حسين الشحات إلى الأهلي المصري، وتأهب البرازيلي كايو للمغادرة نهاية الموسم الجاري إلى البرتغال بعد انتهاء عقده مع العين.