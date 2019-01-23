ترميم الدفاع يشغل النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

زادت الإصابة التي تلقاها خليفة مبارك أثناء مشاركته مع منتخبنا الوطني أول من أمس، من أوجاع دفاع النصر الذي يعاني من عدة صعوبات منذ بداية الموسم، أدت إلى قبوله 23 هدفاً في 13 مباراة، إضافة إلى أنه يفتقد المدافع محمد عايض الذي تعرض بدوره لإصابة الشهرالماضي أنهت موسمه مبكراً مع الفريق.

وأصبح ترميم خط الدفاع الشغل الشاغل للنصر، نظراً للاستحقاقات المهمة التي تنتظره في الفترة المقبلة، أهمها نصف نهائي كأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي وربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ومباراة الملحق في دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن تجتمع إدارة الفريق مع المدرب الأسباني بينات سان خوسيه لاتخاذ القرارات المناسبة لتأمين خط الدفاع بالشكل الأمثل قبل استئناف نشاط دوري الخليج العربي، بعدما تقرّر في وقت سابق إعادة قيد المدافع اللبناني جوان العمري بدلاً عن الفرنسي يوهان كاباي لتعويض غياب محمد عايض.

وكان النصر تعاقد مع يعقوب حسن مدافع اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر بعد أن دخل فترة الـ6 أشهر الأخيرة من مدة عقده مع فريقه، على أن يلتحق بالعميد بداية الموسم المقبل.