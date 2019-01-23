النصر يلتقي الحمرية ودبا ودياً

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يلتقي فريق الكرة بنادي النصر فريق الحمرية في تجربة ودية اليوم في جبل علي ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، ثم يلتقي دبا الفجيرة في تجربة أخرى على إستاد حميد الطاير 27 الجاري.

من جهة أخرى وافق النصر على إعارة مهاجمه البرازيلي صامويل روزا إلى دبا الفجيرة بنظام الإعارة لنهاية الموسم بعدما تمّ استبداله بمواطنه جونيور دوترا المعار من نادي كورنثيانز.

وكان النصر تعاقد مع روزا بداية الموسم لمدة 3 مواسم بعدما تألق في صفوف نادي حتا لكنه لم ينجح في تقديم الإضافة المطلوبة مع العميد مما دفع الإدارة النصراوية إلى التخلي عن خدماته خصوصا أنه لعب 13 مباراة في دوري الخليج العربي سجل فيها هدفين فقط.