الوصل وصيف بطولة مجلس دبي للأكاديميات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز فريق أكاديمية نادي الوصل على سيتي إف سي 6 - 1 في المباراة التي أقيمت بمدينة دبي الرياضية ضمن منافسات بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم فئة تحت 14 عاما، محققا 21 نقطة محتلا المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر المدرسة الإسبانية لكرة القدم «راموس».

وفي منافسات تحت 18 عاما بملاعب شباب الأهلي.فاز دو لاليغا للكفاءات العالية على بريكور إف سي 3 - 0 وسيتي إف سي على أكاديمية برشلونة بدبي 4-1، والنجوم على أكاديمية روما 9-1

وشهدت منافسات تحت 16 سنة فوز أكاديمية لاليغا على أكاديمية برشلونة دبي 2-0، وجو برو على المدرسة الإسبانية إنييستا، وأبوظبي إليت على الموهوبين بنتيجة 4-1.

وتعد بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، البطولة الأكبر من نوعها، حيث توسعت هذا العام لتشمل 100 فريق و2300 لاعب مُشارك، وتُقام البطولة على ملاعب نادي الوصل وشباب الأهلي ومدينة دبي الرياضية حتى 27 أبريل المقبل.