شباب الأهلي يلتقي كلباء بدوري الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تقام اليوم مباراتان في الجولة 15 لدوري كرة قدم الصالات ويلعب البطائح مع خورفكان بصالة نادي الذيد، وشباب الأهلي مع اتحاد كلباء بصالة سعيد بن مكتوم في الممزر، وتستكمل مباريات الجولة غداً بمواجهتي الحمرية مع دبا الحصن ومليحة مع النصر، ويحصل فريق الظفرة «حامل اللقب» على راحة في الجولة الحالية، وتنتظره مباريات حاسمة ومهمة في الجولات المقبلة.

وتشهد الجولة غياب أفضل اللاعبين هم عبدالله الحوسني نجم دبا الحصن المنفرد بصدارة الهدافين، ومحمد عبيد نجم النصر، ونوفل الطائي نجم البطائح للإيقاف بعد نيل كل منهم البطاقة الحمراء في الجولة 14.

وتتنافس فرق البطائح وشباب الأهلي والنصر والظفرة وخورفكان على ثلاث بطاقات لإكمال المربع الذهبي لـ«بلاي اوف»، وأي تعثر لهذه الفرق الخمسة بالخسارة أو التعادل يقلل من حظوظها ستكون جميع مبارياتها نهائي كؤوس بعد أن حسم دبا الحصن البطاقة الأولى مبكراً ويقف وحيداً في الصدارة برصيد 33 نقطة، ويليه البطائح ثانياً برصيد 24 نقطة ثم شباب الأهلي ثالثاً برصيد 24 نقطة، والنصر رابعاً برصيد 20 نقطة والظفرة خامساً برصيد 19 نقطة وخورفكان سادساً برصيد 16 نقطة والحمرية سابعاً برصيد 7 نقاط واتحاد كلباء ثامناً برصيد 6 نقاط ومليحة تاسعاً برصيد 3 نقاط.

مواجهات نارية

وستكون المباريات المفصلية المتبقية في دوري الصالات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة «نارية» من خلال الصدامات المباشرة بين المتنافسين على الثلاث بطاقات المتبقية، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الظفرة والبطائح مع دبا الحصن وخورفكان مع النصر يومي 29 و30 يناير الجاري.

ويلعب النصر مع الحمرية والبطائح مع الظفرة وخورفكان مع شباب الأهلي يومي 5 و6 فبراير، فيما يلتقي في الجولة 18 والأخيرة يومي 12 و13 فبراير دبا الحصن مع النصر والبطائح مع مليحة والظفرة مع اتحاد كلباء وخورفكان مع الحمرية.