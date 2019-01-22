العين يطارد المزورين لحفظ حقوقه

المصدر: العين - البيان الرياضي

نفى نادي العين، أي علاقة له بالخطاب «المزور»، المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، متضمناً تفاصيل غير صحيحة، تتعلق بطلب شراء أحد نجوم كرة القدم العربية، وعبر النادي في بيان رسمي، عن حالة كبيرة من الاستياء على محتويات الخطاب «المزور»، مؤكداً أنه لا يمت للنادي بأي صلة، ومشيراً إلى أنه بدأ عملياً تحريك الإجراءات التي تحفظ حقوقه، وتحول أمام كل من تسول له نفسه وأفكاره الغريبة، أن يقدم على هذه الفكرة السلبية وغير السوية.

وأوضح بيان العين، أن الرسالة المزورة ،بتاريخ 20 الجاري، أشارت لطلب شراء عقد أحد نجوم الكرة العربية، وحملت شعار النادي «القديم»، كما أن تاريخ إرسال الخطاب في 2013، «قبل 6 سنوات»، ما يثير علامات استفهام حول طبيعة هذه الخطوة وخلفياتها، والهدف من الترويج للرسالة.

إجراءات

وأكد العين في البيان الذي نشره على موقعه وحساباته الرسمية على شبكة الإنترنت، أنه ماضٍ في الإجراءات القانونية، ضد مرتكبي جريمة التزوير، وملاحقتهم عبر القنوات الرسمية، وأشار النادي إلى أن من يقدم على مثل تلك الممارسات المرفوضة، يضع نفسه تحت طائلة العقوبات، ، مؤكداً أن العين لن يسمح بانتهاك حقوقه عبر تلك الأساليب الرخيصة، وسيقف في وجه كل من يحاول العبث بتاريخه وخصوصيته.

وكانت مواقع التواصل على الإنترنت، تداولت خطاباً مزوراً من العين، إلى رئيس نادي الزمالك ، بطلب شراء عقد محمود عبد المنعم «كهربا».