«النواخذة» يضم محمد فتحي من العين

المصدر: دبا - محمد فضل

ضم دبا الفجيرة المصري محمد فتحي لاعب العين «مقيم»، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مستفيداً من قرار السماح بمشاركة «الفئات الأربع» في البطولات المحلية، ويعتبر محمد فتحي «24 عاماً» اللاعب الثاني الذي يضمه دبا بعد لاعب الشارقة حمد إبراهيم، ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة السوري محمد قويض إلى دعم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين خلال فترة «الميركاتو الشتوي» قبل انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري.

ورفع «النواخذة» شعار الفوز في كل المباريات المقبلة، للهروب من دوامة الهبوط حيث يحتل الفريق المركز الاخير في الدوري بأربع نقاط فقط..