350 مشاركاً في قمة القيادات الرياضية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يفتتح اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قمة القيادات الرياضية العالمية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي في فندق باب القصر يومي 30 و31 الجاري، بالتزامن مع منافسات كأس آسيا «الإمارات 2019».

ستشهد أعمال القمة حضور أكثر من 350 مشاركاً يمثلون نخبة وقادة الرياضة العالميين، ومن بينهم: داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، واللورد سبستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، آرتي داباس، رئيس الحقوق الإعلامية في المجلس الدولي للكريكت، كيث بيللي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية لمحترفي الغولف، بطرس بطرس نائب الرئيس الإقليمي لطيران الإمارات، باولو بيلينو الرئيس التنفيذي مدير آر سي اس للفعاليات الرياضية، كيث هاريس نائب رئيس نادي ايفرتون الإنجليزي لكرة القدم، ديفيد تايلور رئيس العمليات في دي دي ام سي فورتيس، وبيتر سيلفرستون، المدير التجاري لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم.

وتناقش القمة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية بما فيها التقنيات الأكثر تطوراً والتغطية التلفزيونية والإعلامية للفعاليات الرياضية، بجانب شؤون التسويق والرعاية.