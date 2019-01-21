الرمس بطل الفرجان في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

حقق فريق الرمس لقب بطولة الفرجان الثامنة لكرة القدم التي أقيمت تحت شعار «عام التسامح» على ملعب جمعية الإمارات في منطقة الظيت، وتغلب الفريق على فريق الطاهر في النهائي 2 - 1.

أقيمت المنافسات تحت رعاية وحضور الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، وبتنظيم جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة والتي قدمت درعاً تذكارية وعضوية فخرية إلى الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، وتم تكريم عدد من المدربين القائمين على تأهيل الحكام فنياً وبدنياً وهم: حسن بشير، أحمد الظنحاني، سلطان سالم، كما تم تكريم تكريم الرعاة والداعمين للبطولة وهما الرحمة للأعمال الخيرية، هيئة إذاعة رأس الخيمة.

وأكد خلف سالم، مدير عام الجمعية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، سعادته بنجاح البطولة التي تأتي ضمن جهود الجمعية لتحقيق استراتيجيتها في تفعيل المشاركة الشبابية ودعم مسيرة التنمية وتوجيه الطاقات لتعزيز المكتسبات الوطنية الشاملة.

الجدير بالذكر أن جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية حصلت على المركز الأول في مسابقة «أفضل مبادرة في مجال الرياضة المجتمعية» والتي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة بدورتها الثانية، وتسلم خلف سالم كأس المركز الأول من سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة عن ملف بطولة الفرجان. وتعد بطولة الفرجان لكرة القدم التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية واحدة من أكبر وأنجح البطولات التي يتم تنظيمها على مستوى الدولة من حيث التنظيم والمتابعة والحضور الجماهيري وانطلقت النسخة الأولى في عام 2012 بمسمى بطولة الفرجان الأولى لكرة القدم تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء».