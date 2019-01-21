شهادة نجاح لأجانب الصقور أمام غوانزو

المصدر: دبي - علي شدهان

اطمأن فريق الإمارات الأول لكرة القدم، خلال مباراته الودية أول من أمس، أمام نظيره غوانزو الصيني، على محترفيه الأجانب الثلاثة الجدد، التونسي صابر خليفة، والبرازيليين كايو وسيلفا، ووقف الجهاز الفني، بقيادة التونسي جلال القادري، على جاهزية العديد من اللاعبين، خصوصاً المنضمين حديثاً، وفي مقدمهم التونسي عبد الحميد النمري «مواليد الدولة».

وكانت المباراة الودية انتهت بفوز «الصقور» بهدف الفرنسي شيخ دياباتي،ويشتمل برنامج إعداد الفريق، خوض مباراتين وديتين يومي 24 28 الجاري، أمام العروبة وعجمان

وشهدت المباراة وجود المدرب التونسي يوسف الزواوي، والتقى مع محمد إسماعيل العوضي رئيس شركة الإمارات لكرة القدم، وعمر المزكي نائب رئيس الشركة، والتقى المزكي مع الإيطالي كانافارو مدرب غوانزو.

باولينيو

وأبدى القادري، ارتياحه لأداء فريقه أمام غوانزو ، مشدداً على أن «الصقور» نجح في الاختبار، الذي يقوده الإيطالي كانافارو، ويلعب في صفوفه عدد من النجوم المعروفين دولياً، من بينهم البرازيلي باولينيو، واعتبر الودية محطة مميزة في برنامج إعداد الفريق للدور الثاني من الدوري، وفرصة أمام عدد كبير من اللاعبين، خصوصاً الثلاثي الأجنبي الجديد، إضافة إلى الوقوف على مستويات المنضمين حديثاً، خصوصاً التونسي عبد الحميد النمري «مواليد الدولة».

هدف

ونوه القادري بأن المباراة شكلت بوابة استعادة مستوى اللياقة البدنية لفريقه، بعد فترة توقف طويلة للدوري، خصوصاً أن المباراة أقيمت أمام منافس قوي ومعروف على صعيد القارة الآسيوية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من المباراة، تحقق له ولفريقه، وهو التعرف إلى مستويات العديد من اللاعبين، لا سيما المحترفين الأجانب، وتوفير فرصة أمامهم للتأقلم مع زملائهم في الفريق. ولفت القادري إلى أن فريق الإمارات استفاد كثيراً من ودية غوانزو.