عجمان ووادي دجلة في معسكر القاهرة اليوم

المصدر: متابعة: ياسر قاسم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان في الثانية من ظهر اليوم، ثاني تجاربه في معسكره بمصر أمام فريق وادي دجلة أحد فرق الدوري المصري وذلك بمقر معسكره الحالي في مدينة 6 أكتوبر، ضمن استعدادات «البرتقالي» للدور الثاني لدوري الخليج العربي، وعمد أيمن الرمادي المدير الفني إلى إجراء تدريبات الفريق خلال معسكر القاهرة في الفترة الصباحية بسبب الطقس البارد،ويركز الرمادي في مباراة اليوم على إشراك أكبر عدد من اللاعبين كما حدث في تجربة الاتحاد السكندري التي خاضها عجمان بتشكيلين مختلفين، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية، ويتواجد بالمعسكر عدد من اللاعبين الذين يتعافون من إصابات خفيفة هم راشد مال الله، وحسن زهران، وحسين عبدالرحمن المبتعد طويلاً عن المشاركة بسبب الإصابة، ويتوقع عودة زهران ومال الله خلال أيام قليلة للمشاركة في ودية الفريق أمام الكويت الكويتي الأربعاء المقبل.

وأبدى أيمن الرمادي رضاءه عن المعسكر وخوض 3 مباريات تجريبية خلال أقل من أسبوع، بهدف تعويض فترة التوقف الطويل، وأكد أن وجود جميع اللاعبين في المعسكر عامل إيجابي، وحرص الجهاز الفني على الدفع بكل اللاعبين في ودية الاتحاد السكندري.

وكان الفريق قدم مستوى جيداً في المباراة ونفذوا فيها الخطة التي تهدف لرفع جاهزية الفريق ودفع الرمادي في الشوط الأول بالتشكيلة الأساسية فيما أشرك البدلاء في الشوط الثاني.

متابعة

وتابع المباراة أحمد إبراهيم الغملاسي مدير مكتب سمو ولي عهد عجمان، والدكتور محمد جبر الشامسي رئيس الوفد وعبدالله إبراهيم الظاهري أمين السر العام ومشرف الفريق الأول وعلي جبر الشامسي عضو مجلس إدارة نادي عجمان السابق كما انضم للوفد يحيى المطروشي عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع المراحل السنية. من ناحية أخرى يختتم «البرتقالي» مبارياته الودية الأربعاء المقبل بمواجهة فريق الكويت الكويتي الذي يقيم معسكراً في القاهرة، وتعود بعثة عجمان إلى الدولة الخميس المقبل، ويحصل اللاعبون على راحة 24 ساعة قبل استئناف التدريبات ويخوض تجربة أخيرة في الدولة أمام أحد فرق دوري الخليج العربي الاثنين المقبل ثم يتواصل الإعداد لمباراة النصر في انطلاقة مشوار الفريق بالدور الثاني والمقررة 4 فبراير المقبل.

فوز

حقق فريق عجمان تحت 18 سنة فوزاً مهماً على ضيفه النصر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت مساء أول من أمس ضمن منافسات دوري الشباب، سجل هدفي عجمان حميد جمال وراشد شكري فيما سجل للنصر عدنان حسين ليتقدم عجمان للمركز السادس برصيد 16 نقطة وبقي النصر في المركز الرابع برصيد 19 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن اتحاد كلباء.



