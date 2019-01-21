«الوديات» تجهّز رديف شباب الأهلي لدوري 21 سنة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يواصل فريق رديف شباب الأهلي، تدريباته تحت قيادة مدربه المواطن محمد جالبوت، استعداداً للعودة قوية عند استئناف دوري الخليج العربي تحت 21 سنة، بمواجهة ضيفه الجزيرة 5 فبراير المقبل، ضمن الجولة 14، وخاض رديف شباب الأهلي خلال فترة التوقف الحالية، بسبب استضافة الدولة لنهائيات كأس آسيا، مباراة ودية أمام التعاون، وانتهت بالتعادل 2-2، وهناك اتصالات لخوض مواجهتين وديتين أخريين يومي 24 و27 مع دبا الحصن والذيد، لتكون التجربة الأخيرة للفريق قبل العودة إلى دائرة المنافسة في المسابقة.

تسود معنويات عالية بين لاعبي الرديف بنادي شباب الأهلي، في ظل اكتمال الصفوف، وخلو قائمة المصابين، ولا يغيب عن الفريق سوى لاعبه خلفان النوبي، والحارس رائد رضا، لظروف انضمامها الحالي للمنتخب الوطني الأولمبي.

ويحتل شباب الأهلي المركز الرابع برصيد 23 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن العين المتصدر، و3 نقاط عن الوحدة والشارقة في المركزين الثاني والثالث.

الفريق الأول

أما على صعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، يخوض الفريق مباراته الودية الثانية اليوم، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، استعداداً للقاء الجزيرة يوم 4 فبراير المقبل، في الجولة الرابعة عشر من دوري الخليج العربي، بعد ما سبق وخاض الفريق مباراته الودية الأولى أمام فريق الإمارات، وخسرها 1-2 الأسبوع الماضي.

مشوار

دفع المدرب الأرجنتيني أمام فريق الإمارات، بلاعبين لم تُتحْ لهم فرصة المشاركة كثيراً في مباريات النصف الأول من الموسم الحالي، للوقوف على الحالة الفنية والبدنية، وليكون لدى الفريق ذخيرة كاملة من اللاعبين، لدعم مشوار الفريق طوال الموسم، بعد دخول شباب الأهلي دائرة المنافسة على لقب الدوري، باحتلال المركز الرابع، برصيد 25 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر.