محمد جمال يغيب 75 يـوماً

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يغيب محمد جمال لاعب فريق الكرة بنادي الجزيرة، لمدة شهرين ونصف، عن الفريق «75 يوماً»، وخضع اللاعب لعملية جراحية ناجحة في البرتغال، بعد تعرضه للإصابة في عظم شظية الساق، خلال تدريبات فريقه، ويعتبر جمال من الأساسيين، وضمن خيارات المدير الفني، كلاعب ارتكاز مهم.

في السياق نفسه، يواصل «فخر أبوظبي» تدريباته على ملعبه الفرعي بقصر الإمارات، استعداداً لانطلاق الدور الثاني لدوري الخليج العربي، وسيصطدم في البداية بالمنافس التقليدي شباب الأهلي، على ملعب محمد بن زايد، 4 فبراير المقبل. ويحرص الجهاز الفني، بقيادة الهولندي داميان هيرتوغ، خلال الفترة الحالية، على رفع الكفاءة البدنية للاعبين، وتجهيز المصابين، ويغيب عن الفريق، الخماسي الدولي علي مبخوت، علي خصيف، فارس جمعة، خلفان مبارك، خليفة الحمادي، المشاركين مع المنتخب الوطني في كأس أمم آسيا حالياً.

عودة قوية

ويتوقع عودة قوية للثنائي الدولي علي مبخوت وخلفان مبارك، بعد ختام البطولة، حيث تألق مبخوت مع «الأبيض» وسجل هدفين، كما اكتسب صانع اللاعب الموهوب خلفان مبارك، المزيد من الخبرات الدولية، بعدما شارك أساسياً ضمن خيارات مدرب المنتخب الوطني زاكيروني، سجل خلفان هدفاً بصناعة زميله مبخوت أمام الهند. ويحتل الجزيرة وصافة دوري الخليج العربي بـ 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشارقة المتصدر، ويراهن الجزيرة على المنافسة على اللقب، بعد ما ودع بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.