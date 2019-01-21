بالحاج للمحاماة راعٍ قانوني لاتحاد كلباء

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

تعاقدت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم مع مكتب سعود بالحاج للمحاماة والاستشارات القانونية كراعٍ قانوني للنادي، وأكد خالد النقبي المدير التنفيذي للشركة أن التعاقد مع مكتب المحاماة جاء للحفاظ على حقوق الشركة في أُطر قانونية، من خلال صياغة ومراجعة كافة العقود وتقديم الاستشارات القانونية ومناقشة وتعديل اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي للشركة بما يتوافق مع استراتيجية مجلس الشارقة الرياضي.

وأشاد المستشار القانوني سعود بالحاج، بالاتفاقية التي تأتي ضمن سلسلة تطورات إدارية أتت بثمارها على الصعيد الرياضي.