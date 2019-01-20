"الصقور" يضم تونسياً ويهزم غوانزو الصيني ودياً

المصدر: دبي-علي شدهان

ضم فريق الإمارات الأول لكرة القدم، اللاعب التونسي عبدالحميد النمري "مواليد الدولة"، ليكون إلى جانب مواطنه صابر خليفة الذي تعاقد معه النادي محترفا بديلا للإيفواري بكاري كونيه.

وألحق الصقور الهزيمة بنظيره غوانزو الصيني، الذي يقوده المدرب الإيطالي كانافارو، ويلعب في صفوفه النجم البرازيلي الشهير باولنينهو، بهدف دون رد بإمضاء محترفه الفرنسي شيخ دياباتي في الشوط الأول من زمن المباراة الودية، التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب اتحاد الكرة بالخوانيج بدبي ضمن استعدادات الصقور للدور الثاني لدوري الخليج العربي.

وأجرى التونسي جلال القادري مدرب الصقور، تغييرات عدة في تشكيلة فريقه في الشوط الثاني، باشراك جوهر أحمد وفهد خلفان وعيسى علي ومحمد سعيد والتونسي صابر خليفة وأحمد مال الله ومحمد كندر والتونسي عبدالحميد النمري "مواليد الدولة"، ومحمود سعيد "مواليد الدولة"، بدلاء لدياباتي خالد عمبر وكايو وسالم سعيد وعبدالله موسى والبرازيلي سيلفا ووليد عمبر وسبيل غازي وجوهر أحمد.