الوصل يستضيف الظفرة في زعبيل اليوم

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

يواصل الروماني لورينت ريجيكامب مدرب فريق الكرة بنادي الوصل استكشاف مهارات عناصر فريقه عندما يستضيف «الإمبراطور» نظيره الظفرة في الخامسة من مساء اليوم على ملعبه بزعبيل في ثاني تجربة ودية للوصل خلال فترة توقف الدوري الحالية، وسبق للفريق مواجهة فريق هيبرنيان الاسكتلندي وخسر أمامه 0 -1.

ويلعب الوصل مباراة ثالثة 24 الجاري أمام فريق آستانا الكازاخستاني وهي التجربة الأخيرة للفريق استعداداً لانطلاق منافسات الدور الثاني لدوري الخليج العربي.

ويسعى ريجيكامب إلى استثمار المباراة، في الاطلاع عن قرب على مستوى اللاعبين، حيث سيشرك أكبر عدد من العناصر في اللقاء، بالإضافة إلى تجربة بعض الخطط التكتيكية، التي درب عليها اللاعبين في الفترة الماضية، كما فعل في لقاء هيبرنيان حيث دفع بمعظم عناصر الفريق في شوطي المباراة ومنها بعض الوجوه الشابة الموجودة والتي لم تحظ سوى بفرص ضئيلة في لقاءات رسمية، ويخطط ريجيكامب إلى نفض الغبار عنها بجانب الكشف عن مواهب الفريق.

ترتيب

ويقوم الوصل حالياً بإعادة ترتيب أوراقه، قبل انطلاقة الدور الثاني، في محاولة لتصحيح الأوضاع، والخروج من المركز المتأخر الذي يحتله الوصل حالياً، بتراجعه للمركز الحادي عشر في سلم الترتيب، برصيد 11 نقطة فقط، وبفارق نقطتين عن الإمارات، الذي يحتل المركز الثالث عشر، و7 نقاط عن دبا، الذي يحتل المركز الأخير.

ويأمل الجهاز في تدعيم الفريق ببعض العناصر، بعودة المصابين، أو التعاقد مع عناصر جديدة لصفوف الفريق.

برنامج

من ناحية أخرى بدأ مدافع الوصل عبد الله صالح في استعادة عافيته حيث عاد للتدريبات الجماعية مع الفريق بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي المكثف عقب الجراحة في كاحل القدم التي أجراها مطلع سبتمبر الماضي.

كان عبدالله صالح تعرض للإصابة بسبب اصطدام عنيف مع أحمد العكبري لاعب الوحدة خلال مواجهة الفريقين، في الجولة الثانية لكأس الخليج العربي.

ويعد عبد الله صالح من اللاعبين المهمين في صفوف «الإمبراطور» حيث تعتمد عليه الأجهزة الفنية في تشكيلة الفريق الأساسية لسد الثغرات الدفاعية والتي أثبت فيها صالح براعة منقطعة النظير، وتشكل عودته لصفوف «الإمبراطور» إضافة قوية للفريق الذي يتطلع إلى إعادة ترتيب صفوفه قبل انطلاقة الدور الثاني للدوري، وباقي مسابقات الموسم.

غموض

تسود حالة من الغموض بالنسبة لموقف الصفقات الجديدة في نادي الوصل سواء على صعيد المحترفين الأجانب أو المواطنين حيث لم يعلن «الإمبراطور» حالياً أي صفقة جديدة مع أن باب الانتقالات الشتوية مفتوح منذ مطلع يناير الجاري.

