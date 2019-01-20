الوحدة يهزم الرفاع برباعية ودانيلو يسجل أول أهدافه

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، على الرفاع البحريني 4 - 2 أول من أمس، في ثاني مباريات «العنابي» الودية خلال المعسكر الإعدادي المقام حالياً في البحرين، وافتتح البلجيكي دانيلو أهداف الوحدة في الدقيقة 5، وهو أول هدف للاعب الذي تعاقد معه النادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولم يتم قيده بعد في انتظار القرار النهائي من قبل الهولندي هينك تين كات المدير الفني، وأضاف محمد راشد الهدف الثاني في الدقيقة 17، قبل أن ينهي الرفاع البحريني الشوط الأول متعادلاً، مسجلاً هدفين متتاليين في الدقيقتين 30 و35.

وفي الشوط الثاني، نجح مراد باتنا في وضع الوحدة في المقدمة مجدداً، بعدما سجل هدفاً في الدقيقة 49، وعزز محمد عبد الباسط تقدم العنابي بالهدف الرابع في الدقيقة 85.

ودفع تين كات مدرب الوحدة، بتشكيلة ضمت كلاً من راشد علي وشانغ رم وأحمد راشد وسالم سلطان وخالد إبراهيم وسلطان الغافري ومنصور الحربي وطارق الخديم ودانيلو ومراد باتنا ومحمد راشد، أجرى عدداً من التبديلات خلال الشوط الثاني، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة، وأشرك حسين عباس بدلاً من شانغ رم، الذي تعرض للإصابة، وتيغالي ويحيى الغساني، بدلاً من محمد راشد وطارق أحمد، وفي العشرين دقيقة الأخيرة، أجرى 3 تغييرات مرة واحدة، ودفع بليوناردو وماجد عبد الله ومحمد عبد الباسط، بدلاً من دانيلو ومنصور الحربي وأحمد راشد.

ويخوض الوحدة مباراة ودية أخيرة غداً، أمام المنامة ، ويعود إلى الدولة بعد غد لاستكمال تحضيراته في أبوظبي، استعداداً للدور الثاني من الدوري بمواجهة كلباء 5 فبراير المقبل.