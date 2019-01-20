استعدادات مكثفة للألعاب العالمية لأصحاب الهمم في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تواصل اللجان التنفيذية للألعاب العالمية لأصحاب الهمم (الحركية والبتر)، الشارقة 2019، استعداداتها المكثفة لاستضافة البطولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 10 ـ 16 فبراير المقبل، وقام الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة بزيارة إلى نادي الذيد الذي يستضيف منافسات الرماية، وكان في استقباله سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، بمرافقة المستشار حميد على العبار عضو اللجنة المنظمة العليا رئيس لجنة الخدمات اللوجستية، وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للبطولة، واطلع بن خادم على آخر تجهيزات صالة الرماية بنادي الذيد لاستضافة الحدث الأكبر في المنطقة، وأكد أن جميع اللجان التنفيذية للبطولة تعمل على قدم وساق، وتسابق الزمن من أجل ظهور البطولة بالوجه الأمثل، وأشار بن خادم إلى أن استضافة الشارقة لهذا الحدث الكبيرة للمرة الثانية خلال 8 سنوات إنما هو ثمرة اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه اللامحدود للرياضة ولأبنائه من أصحاب الهمم، وتوفير كل الإمكانيات ومقومات النجاح لرياضات هذه الفئة، لتبرز دور الشارقة الريادي في مجال الاهتمام بقضايا أصحاب الهمم، كما ثمن بن خادم المتابعة المستمرة من الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا لكل التفاصيل عن استعدادات اللجان وتجهيزاتها لاستضافة البطولة.