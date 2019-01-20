«النواخذة» السفينة تغرق.. مَن المنقذ

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

إنذار أخير لـ«النواخذة».. السفينة تغرق.. فهل يوجد منقذ؟.. هذا هو لسان حال جماهير دبا الفجيرة، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في دوري الخليج العربي لكرة القدم بجدارة وبرصيد 4 نقاط فقط، من فوز وحيد وتعادل وحيد.. والمحصلة خسارة 11 مباراة في 13 جولة بالدور الأول، وجاء الفوز الوحيد على حساب الظفرة بجانب التعادل مع الجزيرة، لتكون المحصلة إهدار الفريق 35 نقطة من أصل 39 كانت متاحة أمام اللاعبين، وهذه المحصلة السلبية تؤكد الخطر الكبير الذي يحيط بالفريق والذي يجب تداركه قبيل فوات الأوان، ولذلك فإن أعمالاً شاقة تنتظر المدرب محمد قويض واللاعبين خلال مباريات مرحلة الإياب.

ويدفع دبا الفجيرة حالياً فاتورة الأخطاء المتكررة التي يقع فيها مع بداية كل موسم والتي من بينها الفشل في التعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، حيث تظل إدارة النادي تلجأ لتغيير أكثر من لاعب أجنبي منتصف كل موسم إلى جانب استقدام لاعبين مغمورين لا تاريخ لهم كما حدث خلال الموسم الحالي فقط بالتعاقد مع الكيني جمعة مسعود الذي تم الاستغناء عنه لتواضع مستواه، وغيره كثيرون من اللاعبين البرازيليين، وربما تتحكم الضائقة المالية في ضم أبرز اللاعبين المحترفين خصوصاً أن ميزانية النادي تعد الأضعف من بين فرق دوري الخليج العربي، وإلى جانب ذلك نجد التفريط في أبرز لاعبي الفريق والسماح لهم بالانتقال إلى أندية أخرى دون مقابل كما حدث قبل موسمين بعد رحيل أكثر من 5 لاعبين أساسيين على رأسهم الشقيقان طارق الخديم «انتقل إلى الوحدة» وفيصل الخديم «يلعب مع بني ياس»، اللذين انتهت عقودهما من دون تجديد، فضلاً عن مغادرة لاعبين آخرين لقلعة النواخذة بحثاً عن تحسين أوضاعهم أو لكي يكونوا قريبين من أعين مدرب منتخبنا الوطني، ما يؤكد أن «المعادلة معكوسة» في دبا. وكان عدد من المحللين والمراقبين رشحوا دبا مبكراً بالهبوط والعودة من جديد إلى دوري الدرجة الأولى، وهي التصريحات التي وجدت رفضاً في أروقة «النواخذة».

إحباط

ودائماً تصاب نجوم جماهير «النواخذة» بحالة من الإحباط في مرحلة الذهاب وتستمر حالة عدم الاتزان حتى الجولات الحاسمة من الإياب، وخلال المواسم الثلاثة الماضية مرّت سفينة «النواخذة» بمطبات هوائية وأمواج عاتية وظل الفريق يكابد من أجل حجز بطاقة البقاء في دوري المحترفين، وفي الغالب ينجح اللاعبون في تحقيق هدفهم ولكن بصعوبة بالغة.

وما يعرف عن جماهير دبا هو الصبر على الفريق حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة حيث تتحول تلك المباريات إلى بطولة قائمة بذاتها، خصوصاً أن أكثر من 4 فرق تحاول النجاة من الهبوط وتشمّر عن سواعد الجد من أجل الحصول على معدل النقاط المطلوب. وتشير المعطيات إلى أن مباريات الإياب ستكون على سطح صفيح ساخن بالنسبة لدبا وفرق أخرى تصارع من أجل البقاء، وباستثناء فريق الإمارات الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، وهو من المرشحين أيضاً للهبوط، فإن الأندية التي تأهلت من دوري الأولى للعب مع الكبار مثل كلباء وبني ياس والفجيرة تمضي بقوة نحو تأكيد بقائها موسماً آخر في «المحترفين» لكن المفاجآت ربما تكون واردة بشكل كبير.

الخطأ ممنوع

وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي دبا وجهازهم الفني بقيادة السوري محمد قويض، الذي حلّ بديلاً عن البرازيلي باولو كاميلي الذي أقيل من منصبه بعد مرور ست جولات على بداية الدوري، حيث ظل كاميلي لأكثر من موسمين مع النواخذة، لكن صبر إدارة النادي نفد تجاه ابن السامبا الذي ترك دبا في المركز الحالي ذاته، وغادره وفي جعبته 3 نقاط فقط، وتصدى قويض للمهمة الصعبة لكنه لم يحقق حتى الآن طموحات أنصار وجماهير دبا بعد أن حصل على نقطة وحيدة بالتعادل أمام الجزيرة في الجولة الثامنة ليعود ويخسر 4 مباريات متتالية عقب التعادل مع رفاق مبخوت ليكون موقف قويض حرجاً للغاية وتنتظره مهمة بالغة التعقيد، لكنه وعد الإدارة والنادي في أكثر من مناسبة بتثبيت أقدام الفريق مع الكبار للموسم الخامس توالياً.

36

بلغ عدد الأهداف التي ولجت مرمى دبا في الدوري 36 هدفاً، ويعتبر خط دفاع «النواخذة»، الأضعف، فيما سجل الفريق 15 هدفاً فقط طوال 13 مباراة

بالدور الأول من الدوري.

3

جاء الفوز الوحيد لدبا الفجيرة في الدوري، على حساب الظفرة، ضمن الجولة الثالثة، وشهدت المباراة 4 أهداف، كان نصيب دبا منها 3 وهدف وحيد للظفرة.

4

يتصدر المغربي إدريس فتوحي قائمة هدافي الفريق برصيد 4 أهداف، وهو نفس رصيد الكيني جمعة مسعود شوكة،

الذي تم الاستغناء عنه، فيما أحرز الأردني ياسين البخيت 3 أهداف.

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أكبر هزيمة تعرض لها دبا بالموسم كانت أمام بني ياس بنتيجة 6-1، والمثير أنها جاءت، بعد مرور أقل من أسبوع على فوز دبا على الوحدة بسداسية في دور الـ 16 للكأس الأغلى.

العبدولي: سلبية «السوشيال ميديا»

أكد جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة أن «النواخذة» سيكون الحصان الأسود خلال الدور الثاني ، منوهاً بحالة الاستقرار التي تسود الفريق حالياً إلى جانب المعنويات العالية للاعبين، ونفى العبدولي تعاقد فريقه مع أي لاعب أجنبي، وأشار إلى أن الحديث في «السوشيال ميديا» عن تعاقدات محتملة يكون له تأثير سلبي على الفريق، وقال: تفاجئنا المواقع بأسماء لاعبين ربما نسمع عنهم للمرة الأولى وهي اجتهادات فردية وحين يتم التعاقد مع أي لاعب سيتم الإعلان عن الصفقة في وسائل الإعلام.

راشد بن عبود: دبا «يمرض ولا يموت»..واستوعبنا الدرس

دافع راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة عن فريقه بشده، مفنداً أحاديث المحللين والمراقبين والتي استبعدت نجاة سفينة «النواخذة» هذه المرة من الغرق من واقع الأداء والنتائج التي حققها الفريق في الدوري خلال مرحلة الذهاب، مؤكداً أن «دبا يمرض ولا يموت» وقال: استوعبنا درس الدور الأول، ولاعبيو دبا عوّدونا على الظهور المشرف في الدور الثاني من الدوري، وسبق أن مررنا بنفس الموقف قبل أكثر من موسم، ونجحنا في تأكيد بقائنا مع الكبار، مشيراً إلى أن دبا يمر بحالة عدم اتزان، والمدرب السوري محمد قويض قادر على إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، ونطلب من الجماهير الصبر على اللاعبين، الذين يحتاجون لهم خلال المرحلة المقبلة، التي سندخلها بشعار الفوز فقط في كل المباريات بدءاً من مواجهة الوصل.

ووصف بن عبود فترة التوقف بالمهمة والإيجابية ، خصوصاً أنها ساعدت الجهاز الفني للوقوف على أخطاء الدور الأول ، وتصحيح السلبيات،وقال:اللاعبون رفعوا شعار «العلامة الكاملة»، كما يشعرون بالخطر وأتمنى أن يوفقوا في حصد أكبر عدد من النقاط لتأمين البقاء للموسم الخامس توالياً.

مفاوضات

وأكد راشد بن عبود، دخول إدارة ناديه في مفاوضات مع أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي، لكنه تحفظ عن ذكر الأسماء منوهاً بأن المشاورات مستمرة بين الإدارة والجهاز الفني وقال : لن نتسرّع في التعاقدات إلا بعد من الوقوف على إمكانات اللاعب الجديد ومسيرته وعد وجود إصابات لديه.

صعوبة

وفيما يتعلق باللاعبين المواطنين أشار بن عبود إلى صعوبة كسب توقيع لاعب مواطن سوبر، ونحن في منتصف الموسم، والأندية لا يمكن أن تفرط في لاعبين مميزين في هذا التوقيت ، وغالبية المواطنين المميزين وقعوا منذ بداية الموسم الحالي، لكننا سنحاول وفي حدود المتاح استعارة لاعب أو اثنين بحكم علاقاتنا المتميزة مع إدارات عدد من الأندية، وإذا وفّقنا في ذلك يكون خيراً، وإذا لم نستطع فبالتأكيد فإن ثقتنا لا حدود لها في كافة لاعبي الفريق الحاليين، الذين يقع على عاتقهم الكثير، ونعي الضغوط الكبيرة التي يمرون بها، وإن دبا يمرض ولا يموت، وأقول بأن نتائج الدور الأول كانت بمثابة درس قاسٍ بالنسبة لهم، وعليهم تصحيح الأوضاع ومصالحة الأنصار والجماهير، وأضاف بن عبود بأنه لا وقت لتجريب أي لاعب حالياً.

إشادة

أشاد راشد بن عبود بالأداء الرائع الذي يقدّمه المحترف الأردني ياسين البخيت مع «النشامى» حالياً وقيادته للمنتخب لدور الـ16 والذي يواجه فيه فيتنام، مشيراً إلى أن البخيت لا غنى عنه سواء كان مع الأردن أو مع دبا الفجيرة، فهو لاعب مهاري وذكي، وعندما يكون البخيت في يومه يكون الفريق أو المنتخب في يومه، معرباً عن أمله في أن يواصل اللاعب بذات الأداء، ويقود منتخب بلاده للذهاب بعيداً في بطولة كأس آسيا، كما تمنى بن عبود بأن تنعكس تلك المعنويات على أداء فريقه دبا الفجيرة خلال مرحلة الإياب.

بصمة

وفيما يتعلق بالمغربي إدريس فتوحي أكد بن عبود، أن فتوحي من اللاعبين الذين لديهم بصمة واضحة في أداء «النواخذة»، فهو من اللاعبين الكبار وهو قائد وموجه داخل أرضية الملعب، ويساهم في صناعة وتسجيل الأهداف ويساند الدفاع.

وأكد بن عبود، ثقته في قدرات محمد قويض لإعادة دبا من جديد إلى سكة الانتصارات وقال: الفوز على الوحدة والتأهل لدور الثمانية للكأس الغالية أبلغ دليل على الخبرات التي يتمتع بها المدرب.