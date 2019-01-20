خورفكان يفاجئ «الزعيم»

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله

فأجأ فريق خورفكان ضيفه العين، وألحق به الخسارة بهدف دون رد سجله عادل صقر، وجاء في الشوط الأول من المباراة الودية بين الفريقين مساء أمس في خورفكان، ضمن تحضيرات الفريقين للاستحقاقات المقبلة، وبنهاية المباراة يختتم «الزعيم» معسكره التحضيري، الذي أقامه لمدة أسبوع بخورفكان، استعداداً لمباراته أمام الإمارات والمقررة في الخامس من فبراير المقبل، باستاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الأولى من الدور الثاني لدوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث يدافع العين عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

ومن جانبه يستعد فريق نادي خورفكان، الذي ينافس على صدارة دوري الدرجة الأولى للتحديات المقبلة، وهو يتطلع للصعود إلى دوري المحترفين.