الإمارات يهزم غوانزو الصيني

المصدر: دبي - علي شدهان

فاز فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على غوانزو الصيني بهدف دون رد بإمضاء محترفه الفرنسي شيخ دياباتي في الشوط الأول من زمن المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس على ملعب اتحاد الكرة بالخوانيج بدبي ضمن استعدادات الصقور للدور الثاني لدوري الخليج العربي.

وأجرى التونسي جلال القادري مدرب الصقور، تغييرات عدة في تشكيلة فريقه في الشوط الثاني، بإشراك جوهر أحمد وفهد خلفان وعيسى علي ومحمد سعيد والتونسي صابر خليفة وأحمد مال الله ومحمد كندر والتونسي عبدالحميد النمري «مواليد الدولة»، ومحمود سعيد «مواليد الدولة»، بدلاء لدياباتي وخالد عمبر وكايو وسالم سعيد وعبدالله موسى والبرازيلي سيلفا ووليد عمبر وسبيل غازي وجوهر أحمد.