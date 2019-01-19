«الصقور» يلتقي غوانزو الصيني ودياً اليوم

المصدر: دبي - علي شدهان

يلتقي فريق الإمارات الأول لكرة القدم، مساء اليوم على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة، نظيره غوانزو الصيني في لقاء ودي في إطار استعدادات «الصقور» لمباريات الدور الثاني لدوري الخليج العربي، حيث يبدأ الفريق مشواره بلقاء مضيفه العين 5 المقبل، ويخوض فريق الإمارات مباراتين وديتين يومي 24 و28 الجاري أمام العروبة أحد فرق دوري الدرجة الأولى، وعجمان.

3 أجانب

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة التحاق الثلاثي الأجنبي الجديد، التونسي صابر خليفة والبرازيليين كايو وسيلفا، وأبدى التونسي جلال القادري مدرب الفريق، ارتياحه لتعاقد النادي مع 3 لاعبين أجانب جدد، متمنياً أن يشكل الثلاثي إضافة فنية جيدة لـ«الصقور»، وأن يكونوا عوناً للفريق في الدور الثاني للدوري، مقدماً الشكر للأجانب السابقين، الإيفواري بكاري كونيه والغيني أبو بكر سيلا والأسترالي بيرني، متمنياً لهم النجاح في محطتهم الاحترافية المقبلة.

وأشاد القادري بمستوى تفاعل لاعبي فريقه خلال الوحدات التدريبية المتواصلة على الملعب الخضراوي برأس الخيمة، مشدداً أن جميع أبناء النادي يتطلعون إلى انطلاقة جديدة مختلفة للصقور في الدور الثاني لدوري الخليج العربي.

فترة التوقف

وعن استفادة الصقور من فترة التوقف الطويلة للدوري، وصف القادري الفترة بالمهمة جداً لترتيب أوراق «الصقور»، وتصحيح بعض محطات المسار قبل الدخول في معمعة الدور الثاني من الدوري، لافتاً إلى أن فريقه تمتع بإجازة بعد الانتهاء من مباراة الوحدة في كأس الخليج العربي، مثنياً على جهود أبناء النادي في تلبية احتياجات الفريق، وخصوصاً ما يتعلق بالتعاقد مع الثلاثي الأجنبي الجديد.

هفوات

واعترف القادري بارتكاب فريقه أخطاء وهفوات في الدور الأول للدوري، وخصوصاً في المهام الدفاعية، مبدياً أمله في تجاوز الفريق هذا الأمر بداية من مباريات الدور الثاني، وتحقيق نتائج إيجابية تعيد الصقور إلى وضعه الطبيعي الذي يتطلع إليه ويعمل من أجل تحقيقه كل أبناء نادي الإمارات.

الجدير بالذكر أن فريق الإمارات يحتل المركز 13 في الدوري برصيد 9 نقاط.