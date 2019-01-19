روزا: لست محظوظاً مع النصر

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد البرازيلي صامويل روزا لاعب فريق الكرة بنادي النصر، بعد إنهاء «العميد» ارتباطه معه في الفترة الأخيرة، أن الحظ لم يحالفه مع النصر في الفترة السابقة، وكان يتطلع إلى تقديم مستوى أفضل، وعروض أجمل معه، إلا أن كرة القدم في بعض الأحيان ظالمة». وأضاف روزا لـ «البيان الرياضي»: أتمنى البقاء في الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، حيث شعر بأنه جزء من المكان، بعد خوض تجربة جديدة في حياته، امتدت لنحو عامين ونصف، منذ قدومه إلى حتا في بداية الموسم قبل الماضي.

عودة

وعن اقترابه من العودة إلى حتا، في ظل الأنباء بهذا الخصوص، أكد أن فكرة العودة لناديه السابق صعبة في الفترة الحالية، نظراً لوجود مواطنيه البرازيليين، غيلمار دا سيلفا ولوان دو سانتوس، اللذين قدما أوراق اعتمادهما بقوة مع الفريق، بعد المستوى المميز لهما في الفترة السابقة مع «الإعصار»، إلا أن خيار العودة قد يكون مطروحاً في نهاية الموسم.

وأشار روزا إلى أنه يحترم قرار النصر بالاستغناء عن خدماته، وانتهت علاقته بالتراضي مع الفريق، وقال: لم تكن هناك أي خلافات، وهذا هو حال كرة القدم، التي قد تكون ظالمة في بعض الأحيان، ولا تمنحك ما تتمنى، رغم ثقتي الكبيرة بقدراتي ومهاراتي، وأتوجه بالشكر إلى إدارة نادي النصر، على كل ما قدموه طوال الفترة الماضية.

المحطة الأولى

وتحدث روزا عن تجربة حتا، وهي المحطة الأولى له في دورينا، حيث كان محظوظاً مع «الإعصار»، وحقق نتائج جيدة ومستوى مميزاً، على خلاف الفترة الأخيرة مع النصر، مؤكداً أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بفترة وجوده مع النصر، أحد أكبر الأندية في الدولة، إلى جانب حتا، الذي برز من خلاله، موضحاً أنه يفضل استمرار اللعب في دورينا، على العودة إلى البرازيل، حيث استقر في دانة الدنيا مع أسرته، المكونة من زوجته وأبنائه الثلاثة، ويشعر بالسعادة والارتياح تجاه نمط الحياة في الإمارات، الذي يتميز بوجود جميع الخصائص والمقومات المجتمعية والسياحية.

الكرة الإماراتية

وأشاد روزا بمستوى الكرة الإماراتية وتطورها، لا سيما أنها تضم العديد من اللاعبين المميزين، سواء على مستوى المواطنين أو المحترفين الأجانب، متمنياً أن تكون الفترة المقبلة حافلة بالنجاحات بالنسبة له، سواء انضم إلى أحد الأندية في دورينا، أو حتى الخليجية والعربية.

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اكتفى البرازيلي صامويل روزا بتسجيل 3 أهداف مع فريق النصر، بواقع هدفين في بطولة دوري الخليج العربي، وهدف في كأس الخليج العربي، في الفترة الممتدة لنصف موسم، منذ انضمامه إلى صفوف «العميد» في فترة الانتقالات الصيفية، بينما كانت حصيلة اللاعب التهديفية أعلى نسبياً مع فريقه السابق حتا، حيث سجل 11 هدفاً في الموسم الماضي، و11 هدفاً في الموسم الذي قبله.