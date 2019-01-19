كرونوسلاف:عبور الفجيرة أهم أهداف «السماوي»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أكد الكرواتي كرونوسلاف مدرب بني ياس أن الفوز شعار «السماوي» في الدور الثاني، مشيراً إلى أن تركيز فريقه كبير على مواجهة الفجيرة في الجولة 14 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وأنه يعمل منذ بداية استئناف التدريبات الأسبوع الماضي على التحضير للقاء «الذئاب» لصعوبة المباراة حسب قوله، ذاكراً أن الفجيرة قدم مستويات جيدة في الفترة الماضية وأنه يعرف قدراته جيداً وقال: من الجيد أن تكون بدايتنا بانتصار، لذلك تحضيراتنا مضاعفة لهذه المواجهة المهمة، وأعرف الفجيرة الذي لعبت أمامه في بداية الموسم والفريق تطور كثيراً في الفترة السابقة.

تجربة

وأشاد المدرب الكرواتي بتجربة فريقه الودية ، أمام الظفرة والتي كسبها الفريق 3-1 وأكد أنه راض عن أداء لاعبيه في اللقاء لأنهم لعبوا بجدية وتعاملوا مع المباراة باعتبارها تنافسية وليست مجرد ودية وقال: استقبلنا هدفاً في بداية المباراة ولكننا نجحنا في الفوز وسجلنا 3 أهداف، ما يدل على جدية اللاعبين حتى في المواجهات الودية ورغبتهم المستمرة في تحقيق الانتصارات.

فرصة

وأشار كرونوسلاف إلى أنه أتاح الفرصة لعدد من اللاعبين في المباراة لأن الهدف منها الإعداد الجيد وتجهيز العناصر قبل العودة للعب التنافسي، وقال: الظفرة قدم مباراة قوية واختبر مجموعة من لاعبيه، وكانت تجربة مفيدة للطرفين. وكشف مدرب بني ياس عن أداء الفريق مباراتين في الفترة المقبلة أمام الجزيرة وحتا، متوقعاً أن يحقق خلالها مكاسب جديدة، ذاكراً أن تنوع المباريات يساعده كثيراً في الوقوف عند السلبيات والوصول إلى مستوى جيد من الجاهزية لدخول مباريات الدوري بقوة. وأضاف: حققنا نتائج جيدة في النصف الأول من الموسم، وقدمنا كرة قدم جميلة أمتعت الجماهير، ووصلنا إلى مركز وسط في ترتيب الدوري وبلغنا مرحلة متقدمة في كأس الخليج العربي وسنواصل تقديم الكرة الجميلة والمحافظة على هذه النجاحات التي تتطلب المزيد من الجهد وتقديم الأفضل بمساندة جماهيرنا.