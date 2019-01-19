الإمارات بطل النسخة الأولى من «زايد لكرة الهدف» في السعودية

المصدر: الدمام - وام

توج منتخب الإمارات لكرة الهدف بلقب النسخة الأولى لبطولة زايد المفتوحة الأولى لكرة الهدف للمكفوفين التي نظمها نادي المنطقة الشرقية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بالسعودية في مدينة الدمام، وجاء الإنجاز بفوز منتخب الإمارات لكرة الهدف على البحرين 7 - 4، وعلى السعودية 1 - 0 في مباراة قوية، وضمت بعثة منتخبنا المشاركة في البطولة المدرب الوطني أحمد محمد رفيع والإداريين محمد علاي النقبي وجمعة حسن الحوسني واللاعبين عبدالرحمن البستكي وأحمد النقبي، ومحمد غريب، وسعيد الكعبي، وبدر القصاب، ولؤي النقبي، وأحمد آل علي، ونواف خلفان.

وأشاد عادل الزمر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأصحاب الهمم بالدور الكبير الذي لعبه أعضاء وممثلو المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز الذهبي مؤكداً أن الجمعية تدعم فريق كرة الهدف للمكفوفين ممثل الدولة في البطولة وفي مختلف المحافل الخليجية والخارجية من خلال تنظيم بطولة سنوية في كرة الهدف ستقام نسختها 14، أبريل المقبل برعاية الجمعية واتحاد الإمارات لأصحاب الهمم والتي تعد فرصة ذهبية لاكتشاف عناصر جيدة وخاصة أن الجمعية تسعى دائماً لتوفير عوامل النجاح للبطولة لأهميتها.