كروزيرو البرازيلي يغازل ماركينيوس النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أصبح ماركينيوس غابريل، لاعب فريق الكرة بنادي النصر قريباً من التوقيع لنادي كروزيرو بالدوري البرازيلي الذي يغازله بعقد لمدة 3 سنوات، بعد أن خرج رسمياً من حسابات «العميد» الذي قام باستبداله بالتشيلي روني فيرنانديز لاعب الفيحاء السعودي.

ولعب ماركينيوس في النصر منذ بداية الموسم معاراً من نادي كورينثيانز البرازيلي لمدة موسم واحد قبل أن يقرر الاستغناء عنه مع الفرنسي يوهان كاباي والبرازيلي صامويل روزا، كما لعب لأشهر الفرق البرازيلية خلال مسيرته، حيث دافع عن ألوان فرق إنترناسيونال، بالميراس وسانتوس، كما سبق أن خاض تجربة احترافية مع فريق النصر السعودي.

من جهة أخرى، يدخل النصر في معسكر إعدادي بمنتجع جبل بداية من اليوم إلى 23 الجاري، استعداداً للمرحلة الثانية من الموسم، وبمشاركة 26 لاعباً من بينهم الوافدان الجديدان التشيلي روني فيرنانديز والبرازيلي جونيور دوترا.