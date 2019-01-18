بن عفصان أميناً عاماً لنادي الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أصدر مجلس إدارة نادي الشارقة برئاسة سالم الحصان رئيس مجلس إدارة النادي قراراً إدارياً بترقية ناصر سعيد بن عفصان ليكون أميناً عاماً للنادي، ووحيد مروان عرفات مديراً تنفيذياً للنادي، وجاء تكليف بن عفصان بمهام الأمين العام لما قدمه للنادي من خلال المسؤوليات التي تولاها وشغله عدة مهام بالنادي، كما يعد امتداداً لمسيرة عمله السابق كمدير تنفيذي منذ إشهار النادي، كما سبق له تولي مهام المدير المالي لشركة نادي الشارقة لكرة القدم ونادي الشارقة، وهو لاعب كرة سابق في النادي. ويتمتع وحيد مروان عرفات المستشار القانوني بالنادي، بخبرات عديدة وسبق له شغل منصب المدير التنفيذي لشركة نادي الشعب لكرة القدم قبل الدمج.