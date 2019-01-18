شباب الأهلي يدرس إعارة العطاس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تلقى شباب الأهلي، طلباً من أحد أندية دورينا، لاستعارة أحمد العطاس لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ستة أشهر، أي حتى نهاية الموسم الحالي، وتدرس إدارة شباب الأهلي، العرض المقدم من أحد أندية دوري الخليج العربي، وينتظر أن يتم اتخاذ القرار المناسب بعد العرض على الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وكان شباب الأهلي، تعاقد مع المهاجم أحمد العطاس، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق الجزيرة، إلا أن اللاعب لم يحصل على فرصته الكاملة مع الفريق، لظروف انضمامه للمنتخب الأولمبي والإصابة.