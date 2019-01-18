خريبين يقترب من العودة إلى دورينا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

اقترب اللاعب السوري عمر خريبين مهاجم الهلال السعودي، والظفرة السابق، من العودة من جديد إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث يدرس حالياً عرضاً من أحد الأندية الإماراتية قبل اتخاذ قراره النهائي.

وأكد خريبين في حديث مقتضب مع «البيان الرياضي» عندما حضر لمتابعة مباراة فريقه السابق الظفرة أمام بني ياس بملعب الزعفرانة بأبوظبي، أمس الأول، أن لديه عرضاً من نادٍ إماراتي، لكنه لم يتخذ قراره، مؤكداً تحديد وجهته قريباً.

ورد المهاجم السوري على الأنباء التي ترددت الفترة الماضية عن اقترابه من نادي الوحدة بالقول، أنه لا يستطيع كشف اسم النادي حالياً، لكنه شدد على وجود عرض من أحد الأندية.

وأظهر عمر خريبين تحفظاً واضحاً في الحديث حول وجهته الجديدة، وكذلك عن النتائج السلبية التي خرج بها منتخب بلاده من المرحلة الأولى لبطولة كأس آسيا «الإمارات» 2019 بعد أن غادر المنافسة برصيد نقطة واحدة.