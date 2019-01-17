سداسية الوحدة تدكّ شباك الحد البحريني

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فوزاً عريضاً على الحد البحريني بسداسية نظيفة في المباراة الودية، التي جمعتهما، مساء أول من أمس، على ملعب الحد في العاصمة البحرينية المنامة، وسجل للوحدة البرازيلي ليوناردو دي سوزا، هدفين، وخليل إبراهيم، هدفين، وكل من الأرجنتيني تيغالي ويحيى الغساني، ويلتقي الوحدة مع المحرق البحريني الجمعة المقبل، ومع المنامة 21 الجاري قبل العودة إلى أبوظبي.وأكد تين كات مدرب «العنابي» أن معسكر البحرين فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق.