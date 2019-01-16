الهلالي: عازمون على ظهور مختلف للظفرة في الدور الثاني

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

أكد سالم حسن الهلالي مشرف الظفرة، أن فريقه عازم على ظهور مختلف في النصف الثاني من الموسم الحالي، بعد الاستفادة من فترة توقف الدوري الحالية عبر تحضيرات جيدة يعالج خلالها الجهاز الفني كافة المشاكل الفنية، مشيراً إلى أن الظفرة لم يقدم المستوى المأمول منه في الفترة الماضية، رغم أن التوقعات كانت تشير إلى نتائج أفضل بكثير من المحصلة التي خرج بها.

وقال الهلالي: أعتقد أن توقف الدوري حقق لنا فائدة كبيرة، لأنه أتاح للجهاز الفني فرصة الوقوف على فريقه بشكل جيد ودقيق، ومراجعة الأخطاء أثناء المباريات الرسمية تكون صعبة بعض الشي، لأن الفرق تجد صعوبة في ذلك وتركيز المدرب يكون على المباريات المقبلة، والعناصر الأساسية التي يعتمد عليها، لكن مع توقف النشاط فإن كافة الأجهزة الفنية تجهز فرقها بشكل أفضل، ما يجعل الفائدة مشتركة عند الجميع، وتصبّ في مصلحة المنافسات المحلية.