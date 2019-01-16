كلباء في بروفة أخيرة بمصر اليوم

المصدر: دبي- علي الظاهري

يختتم فريق اتحاد كلباء مبارياته الودية في معسكر الإعداد الخارجي بمصر اليوم، حيث يواجه فريق الداخلية أحد فرق الدوري الممتاز بمصر في الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات.

ويعود «النمور» غداً إلى الدولة بعد معسكر ناجح امتد لمدة 12 يوماً، خاض فيه الفريق مباراتين وديتين كانت الأولى أمام فريق كوكاكولا أحد أندية دوري الدرجة الأولى وانتهت بالتعادل 2-2، لتكون آخر بروفة اليوم بمواجهة الداخلية، ومن المقرر أن يؤدي الفريق عقب العودة مباراتين، الأولى أمام فريق حتا في الـ 23 من الشهر الجاري والثانية أمام دبا الفجيرة في الـ 29 منه.

وخاض الفريق تدريباته في الفترة الماضية على حصتين، كانت الأولى في الصباح والثانية في المساء، حرص فيها الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني على الاطمئنان على جاهزية الفريق للدور الثاني من بطولة دوري الخليج العربي والتي يسعى فيها «النمور» إلى مواصلة التألق والظهور المميز.

إشادة

وأشاد موسى حطب إداري الفريق، بمعسكر مصر وقال، إن الإعداد الخارجي كان ناجحاً بكل المقاييس من مختلف الجوانب، حيث أدى الفريق مرانه الأخير مساء أمس، ولم يشهد المعسكر أي إصابات تذكر، مضيفاً أن مواجهة فريق الداخلية تعتبر من التجارب المهمة للوقوف على جاهزية الفريق قبل العودة إلى الدولة.

وذكر موسى حطب أن الفريق خرج بمكاسب فنية عديدة من المعسكر، وتميزت فترة الإعداد بوجود حالة انسجام بين مختلف العناصر، لافتاً إلى أن الفريق اختلفت عليه أرضية الملعب في بداية المعسكر ليتأقلم فيما بعد، أما بالنسبة لجميع الأمور الأخرى كانت جيدة، سواء من حيث التدريبات أو مقر الإقامة وغيرها من الأشياء.

في سياق آخر، وصل المدرب رامون دياغو مدرب فريق كرة قدم الصالات، وحرص على استقبال المدرب الجديد في مطار دبي الدولي، عبدالله حسن الدرمكي عضو مجلس الإدارة مشرف الألعاب الجماعية وأحمد كايد مدير الفريق.

ومن المتوقع أن يتولى دياغو المهمة في الساعات المقبلة، حيث يتطلع إلى قيادة الفريق إلى تحقيق أفضل النتائج والمؤهلة لإعادة كرة الصالات في القلعة الصفراء إلى مكانها الطبيعي باعتلاء منصات التتويج.

زيارة

زار وفد من نادي اتحاد كلباء برئاسة سعيد المزروعي عضو مجلس الإدارة رئيس بعثة الفريق بالمعسكر، سفارة الدولة لدى جمهورية مصر بحضور عدد من أعضاء البعثة. وحرص المزروعي على تقديم درع تذكارية يحمل شعار النادي للسفارة.