استاد خليفة بن زايد.. فخر العروبة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

لبس استاد خليفة بن زايد بنادي العروبة في إمارة الفجيرة ثوباً جديداً، وتحول إلى تحفة رياضية جديدة في إمارة الفجيرة، وفخر لنادي العروبة، وكل أندية الإمارة بعد أعمال الصيانة التي جرت فيه، خلال فترة توقف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لنحو 40 يوماً لمشاركة منتخبنا الوطني ضمن بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الدولة.

وشمرت إدارة النادي عن سواعد الجد ليتم إنجاز أعمال صيانة الملعب الرئيس في وقت قياسي ليبدو في أبهى حلة، وأصبح جاهزاً لمباريات دوري الدرجة الأولى التي تنطلق في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، بعد نهاية العرس الآسيوي، وشملت الصيانة زيادة المقاعد في المدرجات وإعادة زراعة الملعب بالعشب الطبيعي، وتم رفع عدد المقاعد في المدرجات إلى 3000 مقعد بزيادة 1000 مقعد.

إنارة فسفورية

ومن الأشياء المبهرة في استاد خليفة بن زايد هي تغيير أبراج الإضاءة بالنادي لتعمل بصورة أفضل، حيث كانت توجد صعوبة في متابعة الجماهير للمباريات مع الإضاءة الخافتة، خصوصاً وأن الإضاءة كانت خافتة وتبدل الحال مع تزويد الأبراج بإنارة فسفورية تساعد كل من بالملعب في أداء دوره دون معاناة، وتساعد المشجعين على متابعة مجريات المباريات والتدريبات.

وجاءت عملية التجديد بدعم ومتابعة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، الذي تكفل بتخصيص إحدى شركاته بإعادة زراعة الاستاد بالنجيل الطبيعي بجانب صيانة المدرجات، وإضافة مقاعد جديدة لتواكب الإقبال الجماهيري على متابعة مباريات الفريق، وتم توسعة غرف الملابس لتبلغ مساحة كل غرفة إلى 50 متراً، وتمت إضافة خزائن علوية للاعبين لوضع أغراضهم الشخصية في غرفة فريق النادي وغرفة الفريق الضيف، وتم تجهيز غرفة فحص المنشطات وستعمل بقوتها الكاملة حال تأهل الفريق إلى مصاف دوري المحترفين إلى جانب غرفة الحكام.

مركز إعلامي

من بين التطويرات الجديدة بالنادي المركز الإعلامي والذي أصبح «عالمياً» وتم تجهيزه بأجهزة كمبيوتر حديثة لتسهيل عمل رجال الإعلام لإرسال التغطيات اليومية، ويوجد مشروع سيتم تنفيذه مستقبلاً للترجمة الفورية كما أشار صلاح شلبي المدير الفني بالنادي، ويحوي المركز على سماعات كبيرة فضلاً عن وجود جهاز «بروجكتور» يستخدم عند الحاجة إليه، ومن الإضافات التي شهدها نادي العروبة هي غرفة الجيم التي تم تزويدها بأحدث الأجهزة التي تساعد اللاعبين على تقوية العضلات والتأهيل للتدريبات والمباريات بوجود خبراء متخصصين.

وقامت إدارة النادي بإقامة صالة كبار الشخصيات لاستقبال رؤساء الأندية والاتحادات والقيادات الرياضية إلى جانب الترحيب بمديري الفرق الزائرة للنادي.

معنويات

عقب انتهاء أعمال الصيانة وتسليم الشركة المختصة لملعب العروبة لإدارة النادي يبدأ لاعبو الفريق الأخضر اعتباراً من اليوم تدريباتهم بمعنويات عالية تأهباً للمرحلة المقبلة من دوري الدرجة الأولى، ويحتل العروبة حالياً وصافة الدوري بجانب كل من حتا والحمرية، والفرق الثلاثة تمتلك 13 نقطة خلف خورفكان المتصدر بـ15 نقطة، وستكون المنافسة في غاية الصعوبة هذا الموسم رغم وجود 10 أندية فقط في الدوري «حيث كان العدد في السابق يصل إلى 14 فريقاً» لكنه بدأ في التقلص من موسم لآخر بعد انسحاب عدد كبير من أندية رأس الخيمة على رأسها الرمس والجزيرة الحمراء ورأس الخيمة، ويتأهل فريقان مع نهاية الموسم لدوري الخليج العربي.

وأشار علي بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة إلى اكتمال العمل في تجديد استاد العروبة بفضل دعم ومتابعة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، وقال: نوجه الشكر إلى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي مهندس نهضة وتطور أندية إمارة الفجيرة، حيث أصبح نادي الفجيرة أصبح منارة شاهقة تميز إمارة الفجيرة عروس الساحل الشرقي وبات قبلة لكل الرياضيين بفضل ما قدمه من دعم وجهد وعمل للنادي في فترة سابقة، كما دعم خوض فريقي الفجيرة ودبا الفجيرة مبارياتهما خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة على ملعب الفجيرة.

وأشار بن عباد إلى أن الشيخ مكتوم الشرقي كان يخطط لأن يكون ملعب الفجيرة في أفضل صورة، ليكون بعدها الاهتمام بملعب خليفة بن زايد بنادي العروبة في الفجيرة، وطلب إحداث نهضة شاملة على مستوى الملعب الرئيس إلى جانب زيادة مقاعد الجمهور والمقصورة الرئيسة والتي باتت تضاهي كبريات ملاعب الدولة وذلك بعد الاهتمام وأعمال الصيانة.

رد الدين

وأشار بن عباد إلى أن الكرة حالياً في ملعب اللاعبين ولابد من مقابلة هذا الاهتمام بقيادة الفريق الأول إلى مصاف دوري الخليج العربي مع نهاية الموسم الحالي، وأكد أن الجهاز الفني بقيادة التونسي غازي الغرايري واللاعبين يقع على عاتقهم الكثير من أجل رد الدين إلى الشيخ مكتوم الشرقي وإلى قيادات حكومة إمارة الفجيرة.

وقال: آن الأوان لكي يكون لإمارة الفجيرة ثلاثة ممثلين في دوري الخليج العربي إلى جانب كل من الفجيرة ودبا المتواجدين حالياً مع «المحترفين» الأضواء، والعروبة قادر على إحداث المفاجأة هذا الموسم وإسعاد قاعدته العريضة في الإمارة بالصعود للمرة الأولى في تاريخه لدوري المحترفين بمسماه الجديد.

طفرة جديدة

ووجه علي راشد الملاحي نائب رئيس مجلس إدارة نادي العروبة الشكر للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة والذي وجه بضرورة إحداث طفرة جديدة في نادي العروية، وقال مجلس الإدارة يعجز عن شكره لاهتمامه المتواصل ودعمه ومتابعته لكل تفاصيل النادي، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام يأتي من شخصية قيادية ورياضية همها تطور وتقدم كل فرق إمارة الفجيرة.

ويأتي اهتمام مكتوم بن حمد الشرقي بأندية الفجيرة لتصبح الإمارة قبلة لجميع الرياضيين، وكما ترون المكانة التي بات يتمتع بها نادي الفجيرة بمبانيه الشاهقة، إن ملعب الفجيرة قادر على استضافة كبريات البطولات القارية والعالمية، وسبق وأن استضاف النادي الأنيق بالفجيرة إحدى مجموعات كأس العالم للناشئين قبل عدة سنوات إلى جانب استضافة مجموعة كأس آسيا للشباب وغيرها من الأحداث الكبيرة.

إنجاز

ووصف محمد عبد الله الهاشمي مدير نادي العروبة الإنجاز الذي تم خلال فترة توقف الدوري بالمفخرة، مشيراً إلى أنه سبق وأن ذكر بأنه لابد من الاستفادة من هذه الفترة في كثير من الأمور، وقال نجحنا في استغلال فترة التوقف على أفضل نحو بعد أن قمنا بإصلاحات على الملعب الرئيس وإزالة العشب القديم واستبداله بآخر.

وبات الملعب جاهزاً لاستقبال كافة مباريات الفريق في الدوري بدءاً من مباراة العربي يوم 7 فبراير المقبل ضمن الجولة السابعة والتي سيدخلها الفريق بهدف الفوز مع كامل احترامنا للفريق الزائر، منوهاً إلى أن معنويات لاعبي الفريق عالية وهناك رغبة كبيرة من قبلهم في المضي قدماً في طريق الانتصارات وملاحقة المتصدر خورفكان.

وأضاف: نتوجه بالشكر إلى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الذي يهتم بكافة أندية إمارة الفجيرة ويوجه بدعمها وحل كافة العقبات التي تواجهها، معرباً عن أمله في أن يقابل لاعبو العروبة هذا الجهد بمزيد من الاهتمام والانضباط في التمارين، وكذلك الالتزام بخطط وتعليمات الجهاز الفني للفريق حتى يتحقق حلم الصعود إلى دوري المحترفين.

وعد

وعد حسن زايد الحيايي كابتن فريق العروبة لكرة القدم جماهير وإدارة ناديه ببذل الغالي والنفيس من أجل خطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن لاعبي الفريق يقدرون الجهد الكبير الذي بذل من أجل أن يظهر الملعب الرئيس بالنادي بهذا الشكل الرائع، لافتاً إلى أن شعارهم وهو «الصعود للعب مع الكبار».