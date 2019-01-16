الظفرة يعيد الرفاعي ويدرس إعارة ميليسي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نجح نادي الظفرة في إعادة المصري عبد الله الرفاعي ليواصل مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد مفاوضات مع إدارة الوحدة التي كانت استردت جهود اللاعب مؤخراً بعد أن رأت إنهاء فترة إعارته للظفرة والتي بدأت في أغسطس الماضي باتفاق يستمر حتى نهاية الموسم، وانضم الرفاعي لتدريبات الظفرة أول من أمس لأول مرة عقب مشاركاته في سلسلة تدريبات أصحاب السعادة خلال فترة توقف المباريات الحالية.

وفي الوقت نفسه اقترب الظفرة من إعارة الأوروغوياني نيكولاس ميليسي لاعب الوسط إلى أحد الأندية خارج الدولة، حيث تدرس الإدارة عدداً من الطلبات لإعارته أو بيع عقده لكن يرجح الخيار الأول.