شامبيه يظهر في النصر بعد غياب 4 أشهر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ظهر أحمد شامبيه حارس المرمى أمس في تشكيلة فريق الكرة بنادي النصر بعد غياب استمر أكثر من 4 أشهر بسبب إصابة تعرض لها في بداية الموسم الحالي.

وشارك شامبيه في الشوط الثاني من ودية الفريق والعروبة أمس بملعب التدريب الفرعي بنادي النصر والتي انتهت لصالح «العميد» 5 - 1.

وشهدت المباراة تسجيل التشيلي فرنانديز أول أهدافه بقميص النصر فيما سجل بقية الأهداف كل من حبيب الفردان بهدفين والإسباني الفارو نيغريدو وطارق أحمد، وللعروبة محمد علي.

وغاب عن تشكيلة النصر البرازيلي جونيور دوترا لاستكماله برنامج الإعداد البدني ومحمود خميس الموقوف وخليفة مبارك لمشاركته مع منتخبنا في نهائيات آسيا.

وحرص المدرب الإسباني بينات على إشراك عدد من اللاعبين الشباب للوقوف على إمكانياتهم.