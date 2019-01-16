تأخر عودة شباب الأهلي إلى استاد راشد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

علم «البيان الرياضي»، أن عودة شباب الأهلي إلى خوض مبارياته على ملعب استاد راشد، ستتأخر عن الموعد المحدد بـ 15 فبراير المقبل، والمقرر ليلتقي فيه الفريق مع ضيفه عجمان ضمن الجولة 15 من دوري الخليج العربي، جاء التأخير بسبب خضوع الملعب مجدداً لأعمال الصيانة بعد تسليمه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والمقرر 25 الجاري، عقب كأس آسيا.

يفاضل شباب الأهلي بين ملعبيه في فرعي العوير والممزر، لاستضافة مبارياته إلى حين انتهاء صيانة استاد راشد، والتي تتضمن إزالة المدرجات المؤقتة من خلف المرميين، وإعادة المركز الصحافي إلى داخل الاستاد، مع إزالة خيمة المركز الإعلامي الموجودة حالياً في الملعب الفرعي رقم 1، وتعديل مقاعد الإعلاميين والمنطقة المختلفة، بعدما تمت زيادة مقاعدها ومساحتها لتتناسب مع المعايير الآسيوية للبطولة القارية.