4 وديات تجهز خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

يخوض فريق خورفكان لكرة القدم 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية، ويواجه مسافي غداً، والفجيرة 24 الجاري، بالإضافة إلى مباراتين يومي 27 و31 الجاري أمام فريقين من دوري المحترفين لم تحدد هويتهما، ويدخل أبناء الخور مطلع الشهر المقبل معسكراً داخلياً يسبق لقاء حتا بالجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى.

وأكد علي الحوسني مدير الفريق، وجود اتصالات مكثفة تقوم بها إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلفاً للبرازيلي ماركوس الذي لم يقدم الإضافة المطلوبة، كما يدرس النادي ضم عدد من اللاعبين المحليين ومواليد الدولة لدعم صفوف فريق الكرة، خاصة أن طموحات الفريق كبيرة هذا الموسم للتأهب إلى دوري المحترفين.