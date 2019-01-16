3 مباريات لـ «البرتقالي» في معسكر القاهرة

المصدر: عجمان- البيان الرياضي

تغادر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان إلى القاهرة لإقامة معسكر لمدة 9 أيام في مدينة 6 أكتوبر لخوض 3 مباريات تجريبية، تبدأ الجمعة المقبل بمواجهة الاتحاد السكندري، ثم وادي دجلة الاثنين المقبل، فيما تقرر إقامة المباراة الثالثة الأربعاء المقبل.

ويترأس بعثة «البرتقالي» الدكتور محمد جبر الشامسي المدير المالي، ويضم عبد الله الظاهري أمين السر العام ومشرف الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب أيمن الرمادي وجميع اللاعبين، ويخوض الفريق تجربة رابعة بعد العودة الى الدولة مع احد فرق الدوري.