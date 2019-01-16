ختام بطولة الفرجان برأس الخيمة غداً

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

تختتم مساء يوم غد بطولة الفرجان الثامنة لكرة القدم، المقامة تحت شعار عام التسامح على ملعب جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، حيث سيتم تقديم الكأس والميداليات للفريق البطل ووصيفه وهدايا لأفضل اللاعبين. وتنطلق اليوم مباريات دور الأربعة للبطولة، حيث تشهد المباراة الأولى مواجهة قوية بين فريق الطاهر وفريق «غرين هوكس».

وتشهد المباراة الثانية قمة في الإثارة بين فريق الرمس وفريق شامس بن علي، وسوف يصعد الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام وسط أجواء احتفالية خاصة بعد حصول جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على المركز الأول في مسابقة أفضل مبادرة في مجال الرياضة المجتمعية التي نظمتها هيئة الرياضة.