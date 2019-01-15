«اسأل ريجي».. يكشف مستقبل «الإمبراطور»

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أعلن نادي الوصل، مبادرة جديدة، تهدف لزيادة التفاعل بين جمهور الذهب والروماني ريجيكامب، عبر وسم «اسأل ريجي»، على موقع النادي، على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، ما يسهم في كشق رؤية المدرب لمستقبل الفريق، وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «يمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم إلى مدرب الفريق الأول ريجيكامب، عبر وسم "اسأل ريجي"، بداية من الآن، ولمدة ثلاثة أيام، على أن يجيبكم المدرب بعدها في حوار كامل، سينشر عبر قنوات النادي الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي».

ولقي الوسم تفاعلاً من جماهير الوصل، حيث بدؤوا في طرح الأسئلة على المدرب، ومنها: «الوصل منذ موسمين، وهو منافس لك ضد فريقك السابق، ما الذي أعجبك في الوصل سابقاً، وما الذي اعتبرته نقطة ضعف، حاولت استغلالها خلال لقاءاتك بالوصل؟».

وغرد مشجع آخر: «هل تسطيع إعادة قوة الوصل الضاربة؟ وما حلولك لتعديل خط الدفاع؟، احتياجات الفريق الشتوية، والمراكز إلى طلبت الإدارة توفر لك شو هي؟»، وتساءل آخر: "ما طموحاتك مع الفريق، وهل تعِد الجمهور ببطولة هذا الموسم؟".

بينما كتب مشجع آخر: "ماذا تعرف عن جمهور الوصل؟ وما خطتك لتحسين الضعف الدفاعي؟، وهل نحتاج لرأس حربة كلاسيكي؟، ما رأيك في كايو ؟".

تنوع

وتنوعت الأسئلة بين توقعات المدرب وخططه وطموحاته ورؤيته للاعبي الفريق وجاء فيها: "هل الوصل قادر على إحراز لقب كأس زايد؟، هل الوصل بالأسماء الموجودة، قادر على المنافسة والذهاب بعيداً في كأس صاحب السمو رئيس الدولة؟، هل سنرى حماس لاعبي رودولفو بنفس الحماس مع ريجيكامب؟، هل تشعر بأننا نحتاج إلى خط دفاعي أقوى، وهل يستحق وحيد إسماعيل البقاء في الوصل؟، ما طموحك في الدوري هل هو الخروج من دائرة الهبوط، أو إدخال الفريق في نصف جدول الترتيب، أو مقعد آسيوي؟.