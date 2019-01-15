مليحة يواجه شباب الأهلي والظفرة أمام الحمرية في دوري الصالات اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

تعود الإثارة إلى دوري كرة الصالات في السابعة من مساء اليوم بمواجهتي مليحة مع شباب الأهلي، والظفرة مع الحمرية، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري العام، وتستكمل مباريات الجولة غداً بمباراتي النصر مع البطائح، واتحاد كلباء مع دبا الحصن في ديربي وقمة الابتسامة بالمنطقة الشرقية.

وفيما يلي الترتيب العام لفرق دوري الصالات، الذي دخل في مراحل الحسم الخاصة بالصعود إلى البلاي أوف، حيث يقف فريق نادي دبا الحصن في الصدارة برصيد 30 نقطة، ويليه البطائح برصيد 21 نقطة، وشباب الأهلي ثالثاً برصيد 21 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن البطائح.

وجاء النصر رابعاً برصيد 20 نقطة، والظفرة خامساً برصيد 18 نقطة، وخورفكان سادساً برصيد 15 نقطة، واتحاد كلباء سابعاً برصيد 6 نقاط، والحمرية ثامناً برصيد 6 نقاط، ومليحة تاسعاً برصيد 3 نقاط، وسيكون الصراع مشتعلاً لخطف الثلاث بطاقات المؤهلة إلى «البلاي أوف»، بين 5 فرق هي البطائح وشباب الأهلي النصر والظفرة وخورفكان.

وكان دبا الحصن حسم موقفه بحسم أولى البطاقات المؤهلة إلى «البلاي أوف».