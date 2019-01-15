أبيض السيدات يتعادل مع البحرين

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

تعادل منتخبنا الوطني للسيدات مع نظيره البحريني بهدف لكلٍ منهما، في ختام مباريات بطولة غرب آسيا للسيدات المقامة في البحرين، سجلت هدف منتخبنا العنود فالح العنزي في الدقيقة 35، بينما سجلت حصة العيسى للبحرين في الدقيقة 19، وتقام المباراة النهائية للبطولة اليوم تجمع المنتخب الأردني «9 نقاط» والمنتخب البحريني «7 نقاط».

وكان منتخبنا أحرز لقب بطولة غرب آسيا «مرتان» نسختي 2010 و2011، في حين أحرز منتخب الأردن اللقب «3 مرات» في نسخ 2005 و2007 و2014.

الجدير بالذكر، أن لاعبات منتخبنا الوطني للسيدات قدمن أداءً جيداً خلال البطولة، وجاء قرار مشاركة منتخبنا بهدف زيادة الخبرة وخاصة مع دعم المنتخب بلاعبات مميزات من منتخب الناشئات «تحت 16 عاماً».