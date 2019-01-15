تألق الوصل في بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت منافسات الجولة السابعة ببطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، والتي تقام منافساتها في ملاعب الوصل وشباب الأهلي دبي ومدينة دبي الرياضية، أهدافاً غزيرة، وتالق فريق أكاديمية نادي الوصل وفاز على أكاديمية روما 8-0 «فئة 14 سنة»، ورفع رصيده إلى 18 نقطة محتلاً المركز الثاني وفي منافسات تحت 18 عاماً فاز سيتي إف سي على أكاديمية إنفيكتوس إف سي 6 - 3 ليتصدر مجموعته وتغلب دو لاليغا للكفاءات العالية على صولو داي سبورتس 11-0، وأكاديمية لاليغا على النجوم 2-1.

وشهدت منافسات تحت 16 سنة فوز دو لاليغا على أكاديمية فوكس 4-2 ليحافظ الفريق على صدارته، وتعادل الوصل وشباب الأهلي 1-1 وفاز سيتي إف سي على أبوظبي إليت بنتيجة 3-0.